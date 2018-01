Program za varnost in zdravje pri delu je potrjen data.si Visoka raven varnosti pri delu v Sloveniji in dobro zdravje delavcev sta nujen pogoj za podaljševanje delovne dobe, aktivno in zdravo staranje. Zato so na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti pripravili nov nacionalni...

Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Miro Cerar

Luka Dončić

Zoran Dragić

Milojka Kolar Celarc

Mateja Vraničar