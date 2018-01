Človekova svoboda se je v Sloveniji izboljšala SiOL.net Švica je na prvem mestu v danes izdanem letnem poročilu Indeks človekove svobode 2017 (The Human Freedom Index), sledijo Hongkong, Nova Zelandija, Irska in Avstralija. Slovenija je napredovala za tri mesta in zasedla 36. mesto med 159 državami, so sporočili iz Visio instituta.

