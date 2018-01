Tavares priigral zmago Realu Dnevnik Košarkarji so v evroligi začeli 20. krog tekmovanja. Do nove zmage, že 13., so prišli košarkarji madridskega Reala, ki so doma s 87:68 premagali Anadolu Efes. Igralec tekme je bil Walter Tavares, ki je ob 14 točkah dosegel statistični indeks 25. Po...

