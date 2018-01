Energijske pijače in učenje dolgo v noč? Pripravite si raje kavo ali črni čaj! Govori.se Proizvajalci trdijo, da energijske pijače izboljšajo fizično vzdržljivost, hitrost naših reakcij in koncentracijo. Prepričajo nas v nakup in uživanje v situacijah, ko moramo dolgo ostati budni, se učiti, voziti, delati... Nedvomno med izpitnim obdobjem po njih poseže veliko študentov. A energijske pijače pomagajo za kratek čas, zato s kofeinom ne pretiravajte! Namesto energijskih pijač si pripravite raje kavo ali črni čaj, brez sladkorja.

