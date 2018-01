V stiku z ošpicami okuženo osebo je bilo 194 otrok in 266 spremljevalcev, na srečo ni zbolel nihče 24ur.com Na Hrvaškem so zaskrbljeni zaradi preteče nevarnosti epidemije ošpic. Še posebej v Dubrovniško-neretvanski županiji, kjer je ponekod v generaciji otrok, rojeni leta 2016, cepljenih le 10 odstotkov. Pri nas so medtem sporočili, da po vnosu ošpic na Pediatrično kliniko, na srečo ni zbolel nihče.

