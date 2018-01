Kljub ustavitvi postopka izredne odpovedi Jovičiću zaposleni še vedno kritični do vodstva Luke 24ur.com Uprava Luke Koper bo ustavila postopek izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi Mladenu Jovičiću in namesto tega sodno izpodbijala zadnje delavčeve pogodbe. Kljub temu zaposleni ne umirjajo tonov. Žerjavisti so preklicali socialni mir, očitki letijo na upravo in prvega nadzornika Uroša Ilića. Za torek je napovedan protestni shod.

