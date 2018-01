Francoza v kombi stlačila 27 psov, zaradi neprimernega prevoza jih je začasno odvzela inšpekcija 24ur.com Ljubljanski policisti so bili obveščeni o neprimernem ravnanju osebe s psi na Jurčkovi cesti v Ljubljani. Francoska državljana sta v boksih v kombiju prevažata 27 psov, pasme angleški seter in pointer. Namenjeni naj bi bili v Srbijo, kjer so se nameravali udeležili treninga za tekmovanje lovskih psov. Veterinarska inšpekcija je pse začasno zasegla in namestila v zavetišču.

