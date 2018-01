Britanski zunanji minister potomec ženske, ki je umrla za sifilisom 24ur.com Švicarski znanstveniki so s pomočjo analize DNK odkrili identiteto več sto let stare mumije, ki so jo pred štirimi desetletji našli v baselski cerkvi. Gre za pastorjevo ženo, ki je umrla zaradi sifilisa. Njen najbolj znan potomec pa je ekscentrični britanski zunanji minister Boris Johnson.

