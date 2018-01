Novogoričanke in Rogožanke suverene, Kamničanke v sredo lovijo vodstvo Sportal Odbojkarice GEN-I Volleyja so v 13. krogu 1. DOL za ženske doma premagale Roto-Kemo Puconci in ostajajo le točko za OK Formis Formulo, ki je brez težav zmagala v Kopru. V sredo bodo na delu še Kamničanke, ki bi v primeru zmage nad Gorenjkami prehitele vodilne Mariborčanke.

Oglasi Omenjeni Ljubljana

Luka Koper

Maribor Najbolj brano Osebe dneva Ana Bucik

Peter Prevc

Ana Drev

Vesna Fabjan

Goran Janus