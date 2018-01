FOTO in VIDEO: Gladina Sene presegla 5,8 metra, zaradi narasle reke evakuirali več kot 1500 ljudi 24ur.com Sena v Parizu je dosegla najvišjo raven in se ustalila pri 5,84 metra. Več kot 1500 gospodinjstev je še vedno brez elektrike. Policija ob tem opozarja, da je kopanje ali veslanje na reki prepovedano in zelo nevarno.

