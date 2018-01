Ganljivo sporočilo zvezdnice resničnostnega šova TOčnoTO.si “Pred štirimi meseci bi se samo smejala,” je zapisala. Indira Ekić je v šovu The Biggest Loser Slovenija dosegla neverjetno spremembo. Pa ne zgolj vizualno. Spremenila se je tudi njena osebnost. Na bolje, seveda. Zdaj pa je na svojem instagram računu razkrila, kaj bi si o svoji morebitni preobrazbi mislila pred 4 meseci. "There are […]

Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Vesna Fabjan

Jakov Fak

Franci Petek

Mitja Robar

Zoran Janković