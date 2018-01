Zaradi smučarskih poškodb, prometnih nesreč in gripe na ljubljanski urgenci naporen vikend 24ur.com Na kirurški urgenci v Ljubljani so minuli konec tedna obravnavali skoraj 600 poškodovancev, na internistični prvi pomoči interne klinike pa so pregledali skoraj 200 bolnikov. Poleg tega pa je naraslo tudi število bolnikov z gripo in respiratornimi okužbami.

Sorodno

















Oglasi Omenjeni Ljubljana Najbolj brano Osebe dneva Vesna Fabjan

Jakov Fak

Franci Petek

Mitja Robar

Zoran Janković