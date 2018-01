Pentagon posvaril vojake pred uporabo tekaških aplikacij Politikis Pentagon je izdal opozorilo vsem pripadnikom oboroženih sil ZDA, naj bodo izjemno previdni pri uporabi tekaške aplikacije “Global Heat Map”, ker lahko nehote razkrijejo lokacije vojaških oporišč in svoje tekaške poti teroristom in drugim napadalcem v območjih spopadov. Omenjena aplikacija zasebnega podjetja iz San Francisca je priljubljena pri tekačih in navdušencih nad fitnesom, vendar pa […]

