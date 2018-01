EU bo Afganistanu, Iranu in Pakistanu namenila 37,5 milijona humanitarne pomoči Dnevnik Evropska komisija bo namenila 37,5 milijona humanitarne pomoči ljudem, ki so jih prizadeli konflikti in naravne nesreče v Afganistanu, Iranu in Pakistanu. Večji del sredstev bodo dali za kritje osnovnih življenjskih potreb najbolj ranljivih v...

