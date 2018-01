Profesor Avbelj kritičen do novele zakona o visokem šolstvu: Ta pomeni uničenje zasebnih iniciativ, Nova24TV Pravnik in profesor na zasebni Fakulteti za državne in evropske študije Matej Avbelj v odzivu na predlog novele zakona o visokem šolstvu pravi, da bi njegovo sprejetje dejansko pomenilo ukinitev zasebnih visokošolskih zavodov. Bolj je z novelo zadovoljen rektor ljubljanske univerze Igor Papič, ki predlagane rešitve vidi kot sprejemljive, kar je škandalozno, saj univerza pristaja […]

Sorodno Oglasi Omenjeni Evropska unija

Ljubljana

ustavno sodišče Najbolj brano Osebe dneva Miro Cerar

Karl Erjavec

Borut Pahor

Tone Peršak

Gašper Tič