Razbili kriminalno združbo, ki je Dolenjsko in Posavje oskrbovala z drogo Dnevnik Novomeški in ljubljanski kriminalisti so po osemmesečni preiskavi prepovedanih drog na območju Novega mesta in Litije razbili dobro organizirano kriminalno združbo. Ovadili so trinajst ljudi ter zasegli za 300.000 evrov kokaina, heroina, ekstazija

Sorodno

























Oglasi Omenjeni Hrvaška

Ljubljana Najbolj brano Osebe dneva Miro Cerar

Karl Erjavec

Borut Pahor

Gašper Tič

Tone Peršak