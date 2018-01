Najbolj leni poštar na svetu: italijanska policija na domu pismonoše odkrila kar pol tone nedostavlj Politikis Na severovzhodu Italije v bližini mesta Vicenza so policisti v hiši pismonoše odkrili več kot pol tone neodprte in nedostavljene pošte. Najstarejša pisma so segala celo v leto 2010, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Policija je našla pisma na njegovem domu in v garaži, med njimi pa so bili tudi računi in prometne kazni. “Lenega […]

