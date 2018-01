Pristojne službe niso pojasnile, zakaj kljub zadnji odločitvi Vrhovnega sodišča ilegalnega migranta Ahamada Šamija še niso deportirali na Hrvaško. Danes je za zaprtimi vrati potekala seja Komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb, na kateri so poslanke in poslanci skupaj…