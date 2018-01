Furs poziva delodajalce k izplačilu plač Dnevnik Finančna uprava RS (Furs) delodajalcem, ki ne izplačujejo plač po določilih zakona o delovnih razmerjih in posledično ne predložijo obrazcev, na podlagi katerih obračunajo prispevke, svetuje, naj to storijo čim prej in se tako izognejo prekršku....

Sorodno



























Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Ljudmila Novak

Matej Tonin

Miro Cerar

Boris Koprivnikar

Branimir Štrukelj