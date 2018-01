Oda prvi ljubezni 24ur.com Film Pokliči me po svojem imenu, posnet v romantičnem okolju severne Italije, ponuja s čustvi nabito zgodbo o odraščanju in prvi ljubezni. Subtilna romantična drama je prejela tri nominacije za zlate globuse in štiri za oskarje ter nagrado AFI za film leta.

