Novo mesto – Ob 13 hišnih preiskavah in osmih preiskanih vozilih so novomeški in ljubljanski policisti v teh dneh zasegli drogo, vredno 300.000 evrov. Če bi trinajsterica osumljencev največji zaseg novomeške policije zadnjih let prodala na ulicah Dolenjske, Posavja in Hrvaške, kjer so si ustvarili mrežo odjemalcev, bi prihodek potrojili. Novomeški policisti so povečano ponudbo ulične preprodaje