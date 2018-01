Močan potres v Pakistanu zahteval smrtne žrtve #foto #video SiOL.net Pakistan in sever Afganistana je danes stresel močan potres, ki je zahteval najmanj eno smrtno žrtev, več tisoč ljudi pa je zbežalo iz svojih domov. Potres z magnitudo 6,1 je na globini 191 kilometrov stresel območje Hindukuša v Afganistanu ob meji s Tadžikistanom, čutili pa so ga tudi prebivalci Islamabada in New Delhija.

Sorodno

Oglasi Omenjeni Afganistan

Indija

Pakistan

potres Najbolj brano Osebe dneva Miro Cerar

Anže Kopitar

Goran Dragić

Karl Erjavec

Jožef Horvat