Znana Slovenca uživata na Maldivih TOčnoTO.si Slovenski zvezdniški parček je v nedeljo ‘pobegnil’ na sanjske Maldive. Tam pa že uživata v brezmejnih plažah, soncu in neverjetnih razgledih. Trener v šovu The Biggest Loser Slovenija Jan Kovačič in njegova izbranka nekdanja mis Slovenije Nives Orešnik sta si privoščila zaslužen dopust. Par se je namreč skupaj odpravil v Azijo, na Maldive, kjer bosta […]

