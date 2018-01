30 odstotkov mladih nepismenih mlad.si SVET - New York, 31. 1. 2018: Trije od desetih mladih, starih med 15 in 24 let, oziroma 59 milijonov živi v državah, ki so jih prizadele vojne ali naravne nesreče. To je kar trikrat več od globalnega povprečja, opozarja UNICEF.

