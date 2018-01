Pojetova in Vidmar evropska mladinska podprvaka na Pokljuki Dnevnik Toni Vidmar in Urška Poje sta na odprtem mladinskem evropskem prvenstvu v biatlonu, ki se je začelo na Pokljuki, osvojila srebrno medaljo na tekmi mešanih parov. Za Fincema Za Jenni Keranen in Jaakkom Ranto sta zaostala 19 sekund imela pa sta 11...

