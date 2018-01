Opazovalci neba v Severni Ameriki, Rusiji, Indiji, Avstraliji, na Havajih in Bližnjem vzhodu so lahko oziroma bodo še lahko spremljali izjemno redek pojav krvave modre superlune. V Evropi, Južni Ameriki in večjem delu Afrike pojav sicer ni bil viden, ga…