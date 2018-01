Podjetniki in obrtniki na nogah: Zdaj bodo vse vrste raka poklicne bolezni? 24ur.com Obrtniki in podjetniki so ogorčeni in prestrašeni, ker želi Ministrstvo za zdravje sprejeti nov pravilnik o poklicnih boleznih. Prepričani so, da bi ta lahko ogrozil njihov obstoj, ker, da bi med poklicne bolezni sodile tudi tiste, ki nastanejo zunaj delovnega okolja. Stroka pa: v Sloveniji že 28 let ne priznavamo poklicnih bolezni, imamo armado poklicno bolnih delavcev, ki za to ne vedo.

