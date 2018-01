[Komentar] Ali se zdravili v bolnišnici, kjer so več kot polovico nabav izvedli nezakonito? PORTAL PLUS

Revizijsko poročilo Računskega sodišča glede nezakonitih postopkih nabave medicinskega materiala v ljubljanskem Kliničnem centru letih 2014 in 2015 zgolj potrjuje vse, kar smo v zadnjih dveh letih ... Več.

