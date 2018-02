EIB s 50 milijonov evrov posojila za mala in srednja podjetja Svet kapitala Evropska investicijska banka (EIB) je namenila 50 milijonov evrov vredno posojilo za financiranje projektov malih in srednje velikih podjetij. Del posojil bodo v okviru Pobude za mlade namenili malim in srednje velikim podjetjem, ki zaposlujejo osebe, mlajše od 30 let. Pri tem EIB sodeluje s skupino SKB.

