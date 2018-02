Ko ste otrok vas nenehno sprašujejo "Kaj želiš postati, ko odrasteš?" In rečemo gasilec, učitelj, frizerka, glasbenik, … Takrat vsi poznamo odgovor na vprašanje, saj kot otroci ne vemo ničesar o delu, življenju in karieri, zato izberemo poklic, ki ga imamo radi in za katerega mislimo, da bo zabaven.



Več na Svet24.si