Beri glasno, spremeni svet je geslo letošnjega svetovnega dne glasnega branja, ki ga zaznamujemo danes. Ker je glasno branje, ki bogati, zdravi in prevetri možgane, bolj zabavno v skupini, bodo v Vodnikovi domačiji danes in nato vsak prvi četrtek v mesecu potekala glasna branja za starejše. »Glasno lahko bereš sam, a je bolj zabavno v skupini, kajti glasno branje nas bogati in zdravi, ohranja je