Bilanca prvega dneva: brez vinjete ujeli 100 voznikov SiOL.net Nadzorniki Darsa so danes do večernih ur že ujeli blizu sto voznikov brez ustrezne vinjete kovinsko modre barve z letnico 2018. Globa znaša praviloma 300 evrov, denar pa gre naravnost v državno blagajno. V zadnjih letih so vsak teden ujeli tisoč voznikov brez ustrezne vinjete.

Sorodno















Oglasi Omenjeni DARS

vinjete Najbolj brano Osebe dneva Miro Cerar

Goran Dragić

Luka Dončić

Zoran Dragić

Milojka Kolar Celarc