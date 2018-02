Zaseg marihuane: najprej aretirali lastnika, nato najemnika Dnevnik Primorski policisti so v drugi polovici januarja prišli na sled laboratoriju za hidroponično gojenje prepovedane konoplje. Preiskovalnega sodnika so prepričali, da jim je odobril hišno preiskavo, po njej pa so aretirali in pridržali

Sorodno







Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Anže Kopitar

Goran Dragić

Borut Pahor

Ljudmila Novak

Miha Kozinc