Rusija bo turistom omogočila sprehod v vesolju Dnevnik Rusija bo za okoli 80 milijonov evrov turistom ponudila let do Mednarodne vesoljske postaje (ISS) in sprehod v vesolju. Tovrstna potovanja z novim modulom NEM-2, ki je še v gradnji, naj bi se začela prihodnje leto.

