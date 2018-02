Bi šli na sprehod v vesolju? Za 80 milijonov dolarjev vam Rusi to omogočijo Reporter Rusija bo za okoli 80 milijonov evrov turistom ponudila let do Mednarodne vesoljske postaje (ISS) in sprehod v vesolju. Tovrstna potovanja z novim modulom NEM-2, ki je še v gradnji, naj bi se začela prihodnje leto, poroča francoska tiskovna agencija AFP."

