Slovenska pravljica v Stožicah in "arrivederci" Italija! Sportal Le malokdo je verjel v to, da lahko mala Slovenija v boju iz oči v oči z veliko Italijo pride v četrtfinale, a levjesrčni Slovenci se niso predali in zaprli usta vsem, ki so na takšen ali drugačen način dvomili vanje. Polne Stožice in izjemna predstava sta bila dovolj, da se je Slovenija po preobratu z 2:1 premagala Italijo in spisala ena najlepših pravljic slovenskega futsala.

Sorodno











Oglasi Omenjeni Italija

Srbija Najbolj brano Osebe dneva Aljaž Bedene

Blaž Rola

Jernej Damjan

Peter Prevc

Anže Lanišek