Z naravnimi pomočniki lahko zasijemo v najlepši luči. Najboljše pri vsem skupaj je to, da imamo za lepotne trike vse pri roki v domači shrambi. Kofein, kava, poprova meta in kakav – to so sladki in dišeči pomočniki, ki izboljšajo naše razpoloženje, pa tudi stanje naše kože, las ... Privoščite si malo drugačno razvajanje in zasijte. preberite več » ...