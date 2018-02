Trčenje vlakov v Južni Karolini zahtevalo smrtne žrtve, čez 100 ranjenih Politikis V trčenju potniškega in tovornega vlaka v ameriški zvezni državi Južna Karolina sta danes umrla najmanj dva človeka, še 116 pa so jih morali zaradi poškodb prepeljati v bolnišnice, so sporočile lokalne oblasti. Vlak, ki je v lasti družbe Amtrak, je bil na poti iz New Yorka v Miami in je v noči na danes […]

