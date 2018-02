Švedski avtobus po Švici vozil z 1,6 tone snega na strehi Reporter Na eni od glavnih švicarskih avtocest so v soboto popoldne ustavili švedski avtobus, ki je imel na strehi 40 centimetrov oziroma 1,6 tone snega, je včeraj sporočila švicarska policija. Kot so zapisali, so ga ovadili zaradi neodgovorne vožnje, pred nadalje

Sorodno

Oglasi Omenjeni Švedska

Švica Najbolj brano Osebe dneva Klemen Slakonja

Jurij Zrnec

Janez Pipan

Miro Cerar

Pia Zemljič