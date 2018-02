Džihadistu grozi do 40 let zapora #video SiOL.net V Belgiji bodo danes začeli soditi glavnemu osumljencu za teroristične napade v Parizu novembra 2015 Salahu Abdeslamu. Sodili mu bodo zaradi strelskega spopada s policijo marca 2016, ki je vodil v njegovo aretacijo. Sojenje v Bruslju bo potekalo ob strogih varnostnih ukrepih. Abdeslamu in njegovemu soobtožencu grozi do 40 let zapora.

