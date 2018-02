Telekom Slovenije prenovil ponudbo fiksnih paketov SiOL.net V Telekomu Slovenije so prenovili ponudbo fiksnih paketov, tako da je odslej v vseh paketih, ki vsebujejo internet, televizijo in telefonijo, na voljo možnost Ogleda nazaj za sedem dni, višje so hitrosti internetnega dostopa, v pakete pa je vključenih še več minut pogovorov v vsa slovenska fiksna omrežja.

