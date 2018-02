Trump demokrate, ki niso pokazali navdušenja ob njegovem govoru v kongresu, označil za “izdajalska t Politikis Ameriški predsednik Donald Trump je demokrate, ki mu ob njegovem nedavnem govoru o položaju v državi v kongresu niso ploskali, označil za “neameriške in izdajalske”. To je Trump izjavil v svojem ponedeljkovem govoru v tovarni blizu Cincinnatija v Ohiu, ljudje v dvorani pa so mislili, da se šali. Trumpov govor v tovarni Sheffer v kraju […]

