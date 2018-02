Mitja in Matevž državna članska prvaka Lokalno.si Na 61. Državnem prvenstvu v badmintonu smo Mirnčani nastopili s 14. igralci in osvojili skupno kar osem kolajn, veselili pa smo se tudi naslova državnega prvaka v kategoriji moških dvojic, ki sta ga osvojila Matevž Bajuk in Mitja Šemrov. preberite več »

