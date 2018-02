Neverjetno glasbeno sodelovanje TOčnoTO.si Združila sta se popolnoma različna glasbenika. Angleška pop rock legenda Sting in jamajški reggae glasbenik Shaggy sta posnela album 44/876, ki bo 20. aprila izšel pri založbi Interscope Records. “Zame najpomembnejše pri kakršnikoli glasbi je presenečenje. In vsi so presenečeni nad tem sodelovanjem, na tem, kar slišijo,” je Sting povedal o plošči- Napoveduje pa jo pesem […]

Sorodno Oglasi Omenjeni Anglija

Velika Britanija Najbolj brano Osebe dneva Peter Prevc

Miro Cerar

Miha Kozinc

Goran Dragić

Anja Kopač Mrak