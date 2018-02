Drugi tir znova zaposluje poslance in vrhovne sodnike SiOL.net Parlamentarni odbor za zunanjo politiko danes za zaprtimi vrati razpravlja o pobudi za sklenitev sporazuma med Slovenijo in Madžarsko o sodelovanju pri gradnji drugega tira. Vrhovno sodišče je medtem že dobilo odločbo ustavnega sodišča in nadaljuje ugotavljanje, ali so se med kampanjo pred referendumom o drugem tiru pojavile nepravilnosti.

Sorodno Oglasi