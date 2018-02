Hokejisti Edmontona so ponoči v ligi NHL visoko s 6:2 premagali vodilno ekipo lige Tampa Bay. Igralec tekme je bil 21-letni Connor McDavid, ki je zadel kar štirikrat in bil podajalec pri golu Nemca Leona Draisaitla. Za Kanadčane, ki so se dvignili s predzadnjega mesta v konferenci, je bil natančen še Iiro Pakarinen.



