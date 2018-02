Papež v postni poslanici svari pred lažnimi preroki Radio Ognjišče

V Vatikanu so danes predstavili papeževo poslanico za postni čas z naslovom »Ker se bo krivičnost povečala, se bo ljubezen pri mnogih ohladila«. V njej Frančišek svari pred lažnimi preroki, ki obljubljajo srečo ter lahke in takojšnje rešitve za trpljenje. Prve žrtve tega so mladi. Številnim se ponuja lažno zdravilo v drogah, ’uporabi in zavrzi’ odnosih, virtualni resničnosti družbenih me...

