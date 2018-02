Na Maldivih izredne razmere, opozicija se obrača na mednarodno skupnost Radio Ognjišče

Maldivi so se znašli v politični krizi. Vlada je razglasila izredne razmere, veljale bodo 15 dni. V tem času imajo varnostne sile široke pristojnosti. V priporu so se že znašli nekdanji predsednik države ter predsednik in član vrhovnega sodišča. Varnostne sile so vdrle v prostore te ustanove. Ob tem se je pred stavbo zbralo več sto ljudi, a so jih močno oboroženi pripadniki posebnih enot razgnali s solzivcem....

