V soboto bodo naš program, naše misli in moči namenjene dobremu delu Pustna Sobotna iskrica bo skušala pomagati otrokom v Ukrajini, mnogim sirotam in najmlajšim v različnih stiskah, ki se vsakodnevno zatekajo v zavetje, ki jim ga nudijo sestre usmiljenke. Pomagajo jim tudi slovenske misijonarke. Z njimi in v navezi z Misijonskim središčem Slovenije bomo vabili naše poslušalce k darovanju...

