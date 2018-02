Damask – Združeni narodi so pozvali k enomesečni humanitarni prekinitvi ognja po vsej Siriji, ki bi humanitarnim delavcem omogočila dostop in dostavo nujne pomoči do več sto tisoč civilistov. Kot so opozorili v ZN, se humanitarna kriza stopnjuje na več območjih države, humanitarni delavci pa do njih nimajo dostopa. Opozorili so tudi, da vojna na nekaterih območjih Sirije neprekinjeno poteka že s